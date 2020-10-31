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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Фитнес и аэробика Упоры для отжиманий Indigo IR 97722 (АВС-пластик, неопрен)

Упоры для отжиманий Indigo IR 97722 (АВС-пластик, неопрен)

Артикул: 78780
Упоры для отжиманий Indigo IR 97722 (АВС-пластик, неопрен) 97722 IR
890 руб. 
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Артикул: 78780
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараУпоры для отжиманий
Вес, кг0.9

Упоры для отжиманий Indigo IR 97722 служат для выполнения упражнений на отжимания. Устойчивая конструкция и мягкие неопреновые накладки на рукоятках позволяют с комфортом выполнять отжимания, применяя различный вид хвата.

Особенности:

  • Выполнены из качественного ABC-пластика;
  • Мягкие накладки из неопрена;
  • Максимальная нагрузка - 90 кг.

Комплектация:

  • Упоры для отжиманий Indigo IR 97722;
  • Упаковка.


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Упоры для отжиманий Indigo IR 97722 (АВС-пластик, неопрен) - стоимость товара 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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