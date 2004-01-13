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Главная Товары для детей Развивающие игры и хобби Настольные игры для детей Правильные игры Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт

Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт

Артикул: 78176
  • Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - фото 1
  • Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - фото 2
Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - фото 1
Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - фото 2
1 608 руб. 
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Артикул: 78176
В наличии
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БрендПравильные игры
Тип товараИгра настольная
Возрастот 12 лет
Материалпластик
Материалбумага

Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Игрокам предстоит побыть в роли биологов. Они смогут создать различные новые виды живностей, а так же подтянуть свои знания в этих вопросах.

Особенности:

  • В игре могут принимать участие от двух человек;
  • Игра доставит много положительных эмоций;
  • Игровой набор становится еще более интересным благодаря ярким иллюстрациям;
  • Все элементы игры выполнены из высококачественных материалов, совершенно безопасных для здоровья.

Комплектация:

  • 84 карты (набор “Эволюция”);
  • 42 карты (набор “Время летать”);
  • 42 карты (набор “Континенты”);
  • 18 специальных карт;
  • 3 карточки континентов;
  • 6 разделителей территорий;
  • 62 фишек еды;
  • 4 кубика;
  • Правила игры на русском языке.



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Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1608 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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