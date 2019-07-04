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Фрезер Bort BOF-1080N

(1)
Артикул: 77996
Фрезер Bort BOF-1080N
4 879 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 77996
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума56 дБ
Глубина фрезирования44 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин30000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин11500
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1020
Длина, см29
Ширина, см16
Высота, см26
Вес, кг3.5

Видео:

Видеообзор на Фрезер Bort BOF-1080N

Видеообзор Фрезер Bort BOF-1080N



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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04.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
nice apparation!

Самовывоз невозможен
Фрезер Bort BOF-1080N - по цене 4879 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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