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Уровень лазерный Bort BLN-15-K 98296808

(1)
Артикул: 77880
  • Уровень лазерный Bort BLN-15-K - фото 1
  • Уровень лазерный Bort BLN-15-K - фото 2
  • Уровень лазерный Bort BLN-15-K - фото 3
Уровень лазерный Bort BLN-15-K - фото 1
Уровень лазерный Bort BLN-15-K - фото 2
Уровень лазерный Bort BLN-15-K - фото 3
3 350 руб. 
Купить
+ 64 КэтКоинов
Артикул: 77880
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBort
Тип товараУровень
Вес, кг1.56
Высота, см19
Длина, см21
Ширина, см11

Уровень Bort BLN-15-K предназначен для использования в процессе проведения отделочных или ремонтных работ. Обеспечивает ровную разметку плоскости под четким углом 90 градусов. Имеет простое, интуитивно-понятное применение, подходит для профессиональной деятельности или для домашнего использования.

Особенности:

  • Регулируемая яркость лазерного луча;
  • Построение вертикальных и горизонтальных линий;
  • Может устанавливаться на штатив (приобретается дополнительно);
  • Имеет внутреннюю подсветку;
  • Тонкая горизонтальная подстройка производится с помощью микрометрического винта.

Комплектация:

  • Уровень Bort BLN-15-K;
  • Документация;
  • Кейс.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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11.10.2018
Достоинства:
Поворотная голова, тяжеленький, очки и блок питания в комплекте

Недостатки:
Луч красный

Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги!

Самовывоз невозможен
Уровень лазерный Bort BLN-15-K 98296808 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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