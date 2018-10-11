Уровень лазерный Bort BLN-15-K 98296808

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|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Уровень
|Вес, кг
|1.56
|Высота, см
|19
|Длина, см
|21
|Ширина, см
|11
Уровень Bort BLN-15-K предназначен для использования в процессе проведения отделочных или ремонтных работ. Обеспечивает ровную разметку плоскости под четким углом 90 градусов. Имеет простое, интуитивно-понятное применение, подходит для профессиональной деятельности или для домашнего использования.
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11.10.2018
Поворотная голова, тяжеленький, очки и блок питания в комплекте
Недостатки:
Луч красный
Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги!