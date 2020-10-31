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Бензопила Partner P360S 9666992-01

Артикул: 77654
Бензопила Partner P360S 9666992-01
8 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77654
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Тип товараБензопилы
Мощность двигателя2 л. с.
Объём двигателя, см340
Объём топливного бака, л0.25
Число тактов двигателя2
Длина шины45 см
Максимальная длина шины18 дюйм.
Шаг цепи3/8 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума100 дБ
Ширина, см29
Длина, см49.1
Высота, см31.5
Вес, кг4.8
Бензопила Partner P360S 9666992-01 - инструмент бытового класса, предназначенный для работ в саду, мелкого строительства или пиления дров для камина. Оснащена двигателем мощностью 2.1. л.с. Благодаря системе SoftStart облегчается запуск двигателя. Предусмотрена система натяжения цепи без использования дополнительных инструментов. Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли в механизм пилы, тем самым увеличивая срок службы инструмента в целом


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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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