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Перфоратор Hyundai H 900 EXPERT

Артикул: 77638
Перфоратор Hyundai H 900 EXPERT
8 090 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 77638
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHyundai
Тип товараПерфоратор
Потребляемая мощность900 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. энергия удара3.2 Дж
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Пылесборникнет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверленияесть
Предохранительная муфтанет
Питаниесеть
Блокировка кнопки включениянет
Ключевой патрон в комплектеда
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см33.5
Длина, см39
Высота, см13
Вес, кг3.6
Три режима работы. Мощность - 900 Вт. Сила удара - 3.2 Дж


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Hyundai H 900 EXPERT – стоимость товара 8090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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