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Культиватор бензиновый Hyundai T 850

(3)
Артикул: 77508
Культиватор бензиновый Hyundai T 850
35 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77508
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БрендHyundai
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя6.4 л. с.
Тип редукторацепной
Тип коробки передачмеханическая
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л3.6
Объем топливного двигателя196 куб. см
Минимальная ширина обработки 90 см
Максимальная ширина обработки90 см
Количество фрез в комплекте6
Задний ходесть
Глубина культивированиядо 30 см
Глубина вспахиваниядо 30 см
Длина, см57
Ширина, см42
Высота, см66
Вес, кг53
Мощность - 6.4 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 90 см


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Претензий не имею, так как приобрел товар соответствующего качества, при этом не переплатив

Недостатки:
Не столкнулся

Комментарий:
Перед тем, как сделать заказ, изучал несколько моделей, чтобы сделать правильный выбор. Понравился этот культиватор, он четырёхтактный, с вместительный баком, расход потребления топлива нормальный, хватает надолго бензина. Цена приемлемая, к тому же магазин проводит акцию, так что я немного сэкономил. Еще, есть задний ход, это удобно


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Брали культиватор на 2 их с соседом. Ну и первый сезон он от работал просто на отлично. Он очень удобный и экономный особенно по сравнению с мотаблокам да и сама производительность ни чуть не хуже.

Недостатки:
нет


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена/Качество.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Отличный культиватор. Заказывал Hyundai Т 850 около года назад. Сезон отработал на отлично, особых замечаний нет, поломок не случалось, удобный для дачи и не очень объемных работ, так что на сегодня ставлю 5 баллов, посмотрим ка себя покажет в новом сезоне.

Самовывоз невозможен
Культиватор бензиновый Hyundai T 850 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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