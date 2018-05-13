Культиватор бензиновый Hyundai T 500

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|Бренд
|Hyundai
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|3.5 л. с.
|Тип редуктора
|цепной
|Тип коробки передач
|нет
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|1.6
|Объем топливного двигателя
|87 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|55 см
|Максимальная ширина обработки
|55 см
|Количество фрез в комплекте
|4
|Задний ход
|нет
|Глубина культивирования
|до 23 см
|Глубина вспахивания
|до 23 см
|Длина, см
|65
|Ширина, см
|40
|Высота, см
|55
|Вес, кг
|29
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13.05.2018
Удобный, легкий, транспортабельный.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Да, мне тоже понравился этот культиватор, достаточно легкий, для дачи в самый раз, не так давно его купил, все работает на данный момент без перебоев, пользуемся с удовольствием, на данный момент ставлю Hyundai T 500 положительную оценку.
13.05.2018
1. Мне понравилось, что он достаточно маневренный и легкий.
2. Прямое направление вращение фрез как мне и нужно было.
3. На мой взгляд хорошее соотношение цены и качества культиватора.
4. Работает стабильно на сегодняшний день.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
13.05.2018
Цена/Качество.
Недостатки:
Не для целины.
Комментарий:
В целом не плохой культиватор, не сильно его эксплуатировали в основном для пахоты 10 соток, согласен, что для целины не покатит, так как легкий, но для дачных работ самое оно, на сегодня поставлю Hyundai Т 500 пять баллов.