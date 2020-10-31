Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Аппликатор
|Вес, кг
|0.7
|Высота, см
|8
|Длина, см
|29
|Материал
|текстиль
|Материал
|пластик
|Материал
|магнит
|Производство
|Россия
|Ширина, см
|16
Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский валик (красный), Кузнецова, для поясницы представляет собой массажный валик, действие которого основано на соприкосновении острых игл с поверхностью кожи. Интенсивность нажима обеспечивается весом собственного тела. Благодаря действию аппликатора, улучшается кровоснабжение тканей и органов, усиливается интенсивность обменных процессов, эффективнее выводятся токсины. Магнитные вставки в центре аппликаторного модуля усиливают лечебный эффект аппликатора Кортин-медтехника Тибетский валик за счет наличия постоянного магнитного поля.
Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв