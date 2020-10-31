Лобзик аккумуляторный Bosch GST 18 V-LI S (6015A5100)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Лобзик аккумуляторный
|Антивибрационная система
|нет
|Быстрозажимное крепление пилки
|есть
|Частота движения пилки
|550-2700 ход/мин
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Сдув опилок
|есть
|Регулировка частоты хода
|есть
|Подключение пылесоса
|нет
|Обрезиненная рукоятка
|да
|Маятниковый ход
|есть
|Емкость аккумулятора
|4 Ач
|Глубина пропила стали
|8 мм
|Глубина пропила дерева
|90 мм
|Глубина пропила алюминия
|20 мм
|Лазерный маркер
|нет
|Питание
|аккумулятор
|Плавный пуск
|есть
|Подсветка
|есть
|В кейсе
|нет
|Длина, см
|28.7
|Ширина, см
|25
|Высота, см
|16.8
|Вес, кг
|2.4
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