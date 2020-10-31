Набор для педикюра Gezatone 124d

Неудобная обувь, ходьба и другие нагрузки, пренебрежение косметическими средствами приводят к тому, что кожа стоп покрывается грубой и сухой кожей, появляются мозоли и натоптыши. Летом – в сезон босоножек – неухоженность ног сильно бросается в глаза, а зимой шершавые пятки рвут колготки и вызывают неприятные ощущения. Считается, что педикюр – это долго и дорого, не все могут его проводить регулярно. Мы рушим этот миф: с роликовой пилкой Pedi Lux Gezatone уход за кожей стоп становится быстрым, удобным и невероятно эффективным! Электрическая пилка для ног Pedi Lux 124D – это компактный прибор с вращающимися абразивными роликами, которые за несколько секунд счищают пересохшую и потрескавшуюся кожу, натоптыши и мозоли, делая стопы нежными и гладкими. В отличие от лезвий и скребков, пилка удаляет только омертвевшие клетки и не способна поранить или повредить кожу. Такой способ ухода за ногами позволяет быстро и без лишних трат денег самостоятельно обеспечить профессиональный уход в домашних условиях. 360° вращение ролика для безупречного очищения кожи. Нет риска повреждения, Pedi Lux деликатно удаляет огрубевшие участки. 4 сменных ролика разного цвета для удобства использования разными людьми. 30 оборотов в секунду для моментального удаления мозолей и натоптышей. Автономная работа от батареек для максимальной мобильности. Идеальное решение для чистой, гладкой кожи стоп без трещинок и огрубевшей кожи