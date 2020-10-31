Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218

Артикул: 75285
  • Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 1
  • Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 2
  • Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 3
  • Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 4
Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 1
Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 2
Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 3
Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - фото 4
1 470 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 75285
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля бедер, для ягодиц
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоКитай
Высота, см13
Длина, см34
Функции и режимыподогрев
Вес, кг0.567

Массажер Bradex Kz 0218 Шорты с эффектом сауны Малибу плюс предназначены для борьбы с целлюлитом и лишними жировыми отложениями. Регулируемый режим нагрева позволяет создать местный эффект сауны, ускоряющий лимфоотток и сжигающий жировые отложения. Удобны в использовании, имеют универсальный размер и подходят для любого типа фигуры. Массажер Bradex Kz 0218 Шорты с эффектом сауны Малибу плюс можно использовать, занимаясь домашними делами.

Особенности:

  • Мощность - 60 Вт;
  • Температурный диапазон - от 45 до 75°C;
  • Температурный режим регулируется;
  • Материал изготовления - нейлон и ПВХ;
  • Стимулирует процесс оттока лимфы;
  • Уменьшает объем жировой ткани;
  • Тонизирует сосуды, улучшает метаболизм;
  • Возвращает коже гладкость и упругость;
  • Подходят для всех типов фигуры;
  • Имеют универсальный размер.

Комплектация:

  • Массажер Bradex Kz 0218 Шорты с эффектом сауны Малибу плюс;
  • Измерительная лента;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218

Видеообзор Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Шорты с эффектом сауны Bradex Малибу плюс Kz 0218 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...