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Отбойный молоток Makita HM-1213C

Артикул: 74908
  • Отбойный молоток Makita HM-1213C - фото 1
  • Отбойный молоток Makita HM-1213C - фото 2
Отбойный молоток Makita HM-1213C - фото 1
Отбойный молоток Makita HM-1213C - фото 2
54 470 руб. 
Купить
+ 946 КэтКоинов
Артикул: 74908
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 9 079 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараОтбойный молоток
Тип патронаSDS-max
Упаковкакейс
Макс. количество ударов в минуту1900 уд./мин.
Макс. энергия удара25.5 Дж
Мощность, Вт1510
Высота, см16
Длина, см65
Ширина, см45
Вес, кг16.62
мощность - 1510 Вт, количество ударов - 1900 уд./мин., сила удара - 25.5 Дж


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Самовывоз невозможен
Отбойный молоток Makita HM-1213C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 54470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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