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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|15
|Длина, см
|20
|Функции и режимы
|вибромассаж
|Ширина, см
|14
|Вес, кг
|1
Массажер Bradex Релакс Kz 0060 - это удобный вибро-массажер, который легко использовать в домашних условиях. Его действие направлено на расщепление жировых отложений и борьбу с целлюлитом. Четыре насадки, входящие в комплект, позволят подобрать необходимую для той или иной процедуры и области тела. Массажер Bradex Релакс Kz 0060 поможет создать красивую фигуру и избавиться от нежелательных жировых отложений.Особенности:
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить Алмаг 01 и другие приборы Елатомского завода.
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