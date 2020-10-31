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Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GB26RD

Артикул: 74578
Триммер садовый бензиновый DDE GB26RD
7 060 руб. 
7 390 руб. 
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+ 143 КэтКоинов
Артикул: 74578
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDDE
Тип товараТриммер бензиновый
Антивибрационная системанет
Расположение двигателяверхнее
Ширина, см26
Ширина скашивания40 см
Уровень шума99 дБ
Топливный бак0.7
Тип двигателябензиновый
Скорость вращения ножа8500 об./мин.
Рабочий объем26 куб.см
Вес, кг6.1
Работа от аккумуляторанет
Обороты двигателя8500 об/мин
Колесанет
Длина, см105
Высота, см26
Штангапрямая
Мощность электрического двигателя700 Вт
Мощность - 700 Вт, ширина скашивания - 40 см


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Самовывоз невозможен
Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GB26RD - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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