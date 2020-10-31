Генератор бензиновый инверторного типа DDE DPG1201i

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DDE
|Тип товара
|Генератор инверторный
|Вольтметр
|есть
|Время автономной работы
|5 ч
|Выход 12 В
|1
|Глушитель
|есть
|Защита от перегрузок
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|есть
|Максимальная мощность
|1.1 кВт
|Расход топлива
|0.5 л/ч
|Сила тока
|3.5 А
|Уровень шума
|78 дБ
|Число розеток 220 В
|1
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|12
|Высота, см
|27
|Длина, см
|34
|Ширина, см
|33
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