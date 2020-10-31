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Топор-колун Fiskars (122473) X21-L

Артикул: 74231
  • Топор-колун Fiskars (122473) X21 - L - фото 1
  • Топор-колун Fiskars (122473) X21 - L - фото 2
  • Топор-колун Fiskars (122473) X21 - L - фото 3
Топор-колун Fiskars (122473) X21 - L - фото 1
Топор-колун Fiskars (122473) X21 - L - фото 2
Топор-колун Fiskars (122473) X21 - L - фото 3
5 020 руб. 
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+ 148 КэтКоинов
Артикул: 74231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараТопоры
  • Материал изготовления - металл, пластик;
  • Покрытие лезвия - антифрикционное;
  • Покрытие рукояти - SoftGrip;
  • Закалка лезвия - двойная;
  • Длина с чехлом - 775 мм;
  • Угол заточки режущей кромки - 35°;
  • Страна производства - Финляндия;


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Топор-колун Fiskars (122473) X21-L - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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