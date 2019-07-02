Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 3
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Navigator
|Тип товара
|Самокаты детские
|Количество колес
|двухколесный
|Цвет
|красный
|Складной
|нет
|Высота рулевой стойки
|57-91 см
|Максимальная нагрузка
|50 кг
|Рекомендуемый возраст
|3+
|Размер деки
|30x10 см
|Класс подшипника
|ABEC 5
|Материал колес
|полиуретан
|Сиденье
|нет
Похожие товары
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
02.07.2019
красивый самокат ,купила в подарок дочке)
Недостатки:
Нет!)