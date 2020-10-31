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Главная Товары для красоты и здоровья Электротепло Белье с подогревом Инкор Инфракрасное электроодеяло для косметологии Инкор 180 см х 220 см, ОНЭ-4.4-140/220

Инфракрасное электроодеяло для косметологии Инкор 180 см х 220 см, ОНЭ-4.4-140/220

Артикул: 73478
  • Инфракрасное электроодеяло для косметологии Инкор 180 см х 220 см - фото 1
  • Инфракрасное электроодеяло для косметологии Инкор 180 см х 220 см - фото 2
Инфракрасное электроодеяло для косметологии Инкор 180 см х 220 см - фото 1
Инфракрасное электроодеяло для косметологии Инкор 180 см х 220 см - фото 2
12 990 руб. 
16 500 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73478
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендИнкор
Тип товараИнфракрасное электроодеяло
Автоотключениеесть
Вес, кг3.5
Длина, см220
Количество температурных режимов3
Максимальная температура нагрева55 град.
Материалэкокожа
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
Ширина, см180
Предназначено для обертывания и обеспечения теплового воздействия на пациента при проведении различных косметологических процедур в салонах красоты и медицинских центрах. Одеяло имеет три автономные зоны: для груди, для живота, для ног. Каждая зона может отдельно включаться и выключаться с помощью переключателей, имеющих два режима нагрева. Одеяло оснащено четырехпозиционным переключателем режимов со светодиодом. Максимальная температура на поверхности изделия не более 55 градусов. Расцветки зависят от наличия ткани на складе поставщика.


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Самовывоз невозможен
Инфракрасное электроодеяло для косметологии Инкор 180 см х 220 см, ОНЭ-4.4-140/220 - стоимость товара 12990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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