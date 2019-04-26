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Электрогрелка Инкор 30х40 см, ОНЭ-1.2-40/220

(1)
Артикул: 73457
Электрогрелка Инкор 30 см х 40 см
610 руб. 
700 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73457
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендИнкор
Тип товараЭлектрогрелка
Вес, кг0.2
Длина, см40
Количество температурных режимов3
Максимальная температура нагрева45 град.
Материалхлопок
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Ширина, см30
Электрогрелка Инкор 30x40 отлично согреет холодную постель, подарит вам здоровый и комфортный сон ночью, а утром - отличное настроение и заряд энергии на целый день. Грелка может нагреваться в течение получаса, при этом ее можно использовать для любой части тела. Она создана на основе углеродного волокна, имеет большую механическую прочность и может выдерживать перегревы. Расцветки зависят от наличия ткани на складе поставщика.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошая грелка еще ниразу не подводила

Недостатки:
нет

Самовывоз невозможен
Электрогрелка Инкор 30х40 см, ОНЭ-1.2-40/220 - стоимость товара 610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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