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Лампа солевая Zenet ZET-103 Скала 2-3 кг

(1)
Артикул: 73071
Лампа солевая Скала 2-3 кг
970 руб. 
1 450 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73071
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZenet
Тип товараЛампа солевая
Материал плафонасоль природная
Цветоранжевый
Мощность, Вт15
Тип цоколяE14
Ионизацияда
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
ПроизводствоПакистан
Высота, см18
Длина, см12
Ширина, см12
Вес, кг2

Лампа солевая "Скала"- это плафон, изготовленный из кристаллической каменной соли, которую добывают на территории Пакистана. Солевая лампа благотворно влияет на здоровье и помогает в лечении болезней. Лампа солевая "Скала" станет прекрасным дополнением к интерьеру.

 

Особенности:

  • Солевая лампа сделана из каменной соли, которую добывают на территории Пакистана;
  • Лампа содержит максимум микроэлементов (бром, йод и другие);
  • В выключенном состоянии лампа впитывает влагу из воздуха;
  • Солевая лампа снимает стресс и заряжает положительной энергией;
  • Солевая лампа снижает количество микробов и вирусов в воздухе;
  • Рекомендуется при заболеваниях астмой, аллергии, хронических бронхитов, хронического насморка, частых простуд и др.

 

 

Комплектация:

  • Солевая лампа;
  • Лампочка.

 

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить ингалятор для домашнего использования.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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23.01.2020
Достоинства:
Красивая. Создаёт уютную атмосферу в комнате

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Лампа очень хорошо вписывается в любой интерьер. Создаётся от ее свечения атмосфера тепла и уюта. Очень приятный,нежный желтый цвет

Самовывоз невозможен
Лампа солевая Zenet ZET-103 Скала 2-3 кг - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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