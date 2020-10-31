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Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U черный

Артикул: 72476
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U - фото 3
20 110 руб. 
Купить
+ 78 КэтКоинов
Артикул: 72476
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараWi-Fi роутер
3Gда
4Gда
Высота, см8.4
Длина, см18.8
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн4
Макс. скорость беспроводного соединения3167 мБит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11a/b/g/n/ac
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц. 5 ГГц
Ширина, см30
Количество портов LAN8
Расширенные функциискачивание файлов, файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер
Скорость портов1000 мБит/с
Высокоскоростной маршрутизатор стандарта Wi-Fi 802.11ac – общая пропускная способность беспроводной сети до 3167 Мбит/с для трансляции видео в формате 4K/UHD.


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Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U черный – стоимость товара 20110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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