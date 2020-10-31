Объектив Sigma AF 24mm F1.4 DG HSM Art CANON

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sigma
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Canon EF/EF-S
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|77 мм
|Тип объектива
|широкоугольный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/1.40
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/1.40
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|24
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|24
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|постоянное
|Вес, кг
|0.665
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