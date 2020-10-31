Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Люстра Chiaro София 355010612

Артикул: 70205
  • Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 1
  • Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 2
  • Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 3
  • Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 4
Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 1
Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 2
Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 3
Потолочный светильник Chiaro София 355010612 - фото 4
170 060 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

124 390 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 3086 КэтКоинов
Артикул: 70205
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 28 344 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендChiaro
Тип товараСветильник потолочный
Количество ламп12
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Высота, см124
Длина, см126
Ширина, см126
Вес, кг23.39
Мощность – 720 Вт. Лампы – светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 12 шт.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Люстра Chiaro София 355010612 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 170060 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...