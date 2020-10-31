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Подвесной светильник Chiaro Мидос 802021202

Артикул: 70115
Настенный светильник Chiaro Мидос 802021202
92 600 руб. 

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84 940 руб. 

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Артикул: 70115
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 859 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см26
Длина, см64
Ширина, см20
Вес, кг7.56
Этот наружный светильник для ландшафтной зоны имеет изюминку, гравированное художественное стекло выделяет его из общей массы.


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Самовывоз невозможен
Подвесной светильник Chiaro Мидос 802021202 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 92600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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