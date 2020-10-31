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Подвесной светильник Chiaro Мидос 802021004

Артикул: 70114
Настенный светильник Chiaro Мидос 802021004
123 340 руб. 

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113 130 руб. 

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Артикул: 70114
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 5 140 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп4
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт240
Высота, см30
Длина, см80
Ширина, см28
Вес, кг10.98
Нарочито грубоватая колба из подернутого рябью стекла надежно защищает лампы от дождя, ее узорчатая оплетка и бронзовый кронштейн вызывают ассоциации с неспешностью позапрошлого века.


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Самовывоз невозможен
Подвесной светильник Chiaro Мидос 802021004 - стоимость товара 123340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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