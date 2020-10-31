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Бра Chiaro Версаче 254028502

Артикул: 70000
Настенный светильник Chiaro Версаче 254028502
25 730 руб. 

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Артикул: 70000
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 073 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараБра
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см21
Длина, см44
Ширина, см37
Вес, кг2.7
Основание из металла и искусственного каучука цвета темного кофе, декоративные элементы из хрусталя цвета «Шампань».


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Самовывоз невозможен
Бра Chiaro Версаче 254028502 - по цене 25730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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