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Спот DeMarkt Соло 505020302

Артикул: 69750
Настенный светильник DeMarkt Соло 505020302
3 820 руб. 

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3 630 руб. 

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Артикул: 69750
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeMarkt
Тип товараБра
Количество ламп2
Тип цоколяR50
Максимальная мощность лампы, Вт80
Высота, см10
Длина, см33
Ширина, см15
Вес, кг0.8
Украсит современную гостиную своим необычным дизайном.


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Самовывоз невозможен
Спот DeMarkt Соло 505020302 - стоимость товара 3820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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