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Конвектор Ballu BEP/EXT-1000

Артикул: 66617
Электропанель Ballu BEP/EXT1000
6 490 руб. 
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+ 126 КэтКоинов
Артикул: 66617
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBallu
Тип товараЭлектропанель
Тип установкиНастенный, напольный
Мощность обогрева1000 Вт
Напряжение220-230 В
Регулировка мощностинет
Таймересть
Управлениеэлектронное
Влагозащитанет
КомплектацияКонвектор, колеса/ножки, пульт
Вес, кг5,8
конвектор, мощность обогрева 1000 Вт, электронное управление, отключение при перегреве, напольное размещение, два режима работы, рекомендуемая площать 15 кв.м.


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Самовывоз невозможен
Конвектор Ballu BEP/EXT-1000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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