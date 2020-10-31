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Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 500Gb Black (HDTP205EK3AA)

Артикул: 66359
Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 500Gb Black (HDTP205EK3AA)
3 680 руб. 
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Артикул: 66359
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендToshiba
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.166
Объем500 Гб
Размеры (ШхВхД), мм80x15x119
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Внешний жесткий диск Canvio Ready совмещает большой объем до 500 ГБ, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся.На Canvio Ready можно хранить примерно 856 500 цифровых фотографий, 789 000 любимых музыкальных композиций или около 2 460 фильмов. Благодаря интерфейсу USB 3.0 скорость передачи данных Canvio Ready достигает 5 Гбит/с, что позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки. Обратная совместимость с интерфейсом USB 2.0 гарантирует стабильную работу с оборудованием предыдущего поколения: при помощи Canvio Ready удобно переносить информацию с одного компьютера на другой.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 500Gb Black (HDTP205EK3AA) - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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