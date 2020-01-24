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Жесткий диск WD Blue 1Tb WD10EZRZ

(1)
Артикул: 66326
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZRZ Blue (5400rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZRZ Blue (5400rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZRZ Blue (5400rpm) 64Mb 3.5 - фото 3
Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZRZ Blue (5400rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZRZ Blue (5400rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZRZ Blue (5400rpm) 64Mb 3.5 - фото 3
3 570 руб. 
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Артикул: 66326
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 24 мес
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Высота, см2.6
Длина, см15.3
Объем1 Тб
Объем буферной памяти64 Мб
Скорость вращения5400 об/мин
ТипHDD
Ширина, см10.2
ИнтерфейсSATA III
жесткий диск для NAS, для настольного компьютера, линейка WD Blue, 5400 об/мин, объем 1000 Гб, форм-фактор 3.5 дюйм., интерфейс SATA 6Gb/s


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.01.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Тихая работа

Комментарий:
Менял много дисков, до этого летели хитачи и сиагейт (брал их т.к. по характеристикам там уровень шума ниже, о чем пожалел). Все диски WD служат довольно долго, посмотрю что будет с этим.

Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD Blue 1Tb WD10EZRZ - стоимость товара 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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