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Память оперативная DDR4 Corsair 2x4Gb 2133MH (CMK8GX4M2A2133C13)

(1)
Артикул: 65691
  • Память оперативная DDR4 CORSAIR 2x4Gb 2133MH (CMK8GX4M2A2133C13) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 CORSAIR 2x4Gb 2133MH (CMK8GX4M2A2133C13) - фото 2
Память оперативная DDR4 CORSAIR 2x4Gb 2133MH (CMK8GX4M2A2133C13) - фото 1
Память оперативная DDR4 CORSAIR 2x4Gb 2133MH (CMK8GX4M2A2133C13) - фото 2
4 620 руб. 
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Артикул: 65691
В наличии
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БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2133 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)13
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность17000 Мб/с
Память оперативная DDR4 CORSAIR 2x4Gb 2133MH (CMK8GX4M2A2133C13) для более эффективного разгона процессора. Форм-фактор DDR4 оптимизирован под новейшие материнские платы серии Intel X99/100 Series.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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01.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Тайминги
Возможность разгона
Быстродействие
Внешний вид

Недостатки:
Слабый разгон

Комментарий:
Разогнал до 2667 МГц на напряжении 1,24 В (Плата MSI B350m MORTAR в связке с AMD Ryzen 5 1600 3.8 GHz OC) и с таймингами 13-13-13-30

Самовывоз невозможен
Память оперативная DDR4 Corsair 2x4Gb 2133MH (CMK8GX4M2A2133C13) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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