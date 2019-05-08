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Инвертор сварочный Wester TIG 220

(1)
Артикул: 64757
  • Инвертор сварочный Wester TIG 220 - фото 1
  • Инвертор сварочный Wester TIG 220 - фото 2
Инвертор сварочный Wester TIG 220 - фото 1
Инвертор сварочный Wester TIG 220 - фото 2
13 999 руб. 
14 910 руб. 
Купить
+ 80 КэтКоинов
Артикул: 64757
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWester
Тип товараСварочный инвертор
Макс. сварочный ток при непрерывной работе220 А
Мощность9.5 кВт
Питаниеинвертор
Плазменная резканет
Продолжительность включения при максимальном токе7 мин.
Рекомендуемая мощность генератора5.2 кВт
Степень защитыIP21S
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA)
Типы сваркиаргонодуговая сварка (TIG)
Форсаж дугиесть
Высота, см32
Длина, см43
Ширина, см22
Вес, кг7.7
мощность - 9.5 кВт, тип сварки - аргонодуговая, ручная дуговая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 70%


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качественная сборка,
работает при нестабильном напряжении,
хороший аппарат.

Недостатки:
Покупкой доволен, нареканий нет.

Комментарий:
Аппарат Wester TIG 220 очень удобен в использовании, легко зажигает дугу, варит крепко и надежно. Пользуюсь почти год без нареканий.

Самовывоз невозможен
Инвертор сварочный Wester TIG 220 - стоимость товара 13999 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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