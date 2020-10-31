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Главная Товары для детей Спорт и отдых Санки Y-scoo Санки дет. пласт. BULLET SEAT ISPS со спинкой 102,5*40см (PP

Санки дет. пласт. BULLET SEAT ISPS со спинкой 102,5*40см (PP

Артикул: 63865
Санки дет. пласт. BULLET SEAT ISPS со спинкой 102,5*40см (PP
2 720 руб. 
3 264 руб. 

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2 520 руб. 

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Артикул: 63865
В наличии
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БрендY-scoo
Тип товараСанки
Вес, кг1.3
Высота, см42
Длина, см102.5
ПроизводствоПольша
Ширина, см40
Возрастот 4 лет
Количество посадочных мест1
Максимальная нагрузка50 кг
Материалполипропилен
Полунисекс
Ремень безопасностиесть
Сидениеесть

Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS выполнены из морозостойкого пропилена. Имеют съемное сиденье со спинкой, рассчитанное на перевозку маленьких детей. Когда ребенок подрастет, спинку можно снять, и санки станут пригодными для катания как сидя, так и в лежачем положении. Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS имеют небольшой вес, что позволяет ребенку без труда самостоятельно их переносить.

Особенности:

  • Тип - санки;
  • Цвет - синий/оранжевый;
  • Произведено в Польше;
  • Морозостойкость - до -32°С;
  • Максимальная нагрузка - 50 кг;
  • Возрастная категория - детские.

Комплектация:

  • Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Санки дет. пласт. BULLET SEAT ISPS со спинкой 102,5*40см (PP - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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