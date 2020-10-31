Набор посуды Rondell Balance RDS-756

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Rondell
|Тип товара
|Наборы посуды
|Количество предметов в наборе
|4
|Внутреннее покрытие
|нержавеющая сталь
|Подходит для индукционных плит
|да
|Вес, кг
|6
Набор посуды Rondell RDS-756 Balance Rondell – набор из четырех предметов, включающий в себя три кастрюли и сотейник (с крышками). Предметы набора подойдут для любых плит, включая индукцию. Набор посуды Rondell RDS-756 Balance Rondell выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.
Похожие товары
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв