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Лыжн Комплект Пласт Stc 1,70М (Лыжи, 75 Крепл, Палки)

Артикул: 63291
Лыжн к-т Пласт STC 1,70м (лыжи, 75 крепл, палки)
2 190 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 63291
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSTC
Тип товараКомплект лыжный
Материалполупластик
Рост лыжника, см145-150
Длина, см170
Ширина, см20
Высота, см15
Вес, кг2.2

Комплект лыжный STC (кр.75) 170 предназначен для любительских занятий лыжным спортом. Рекомендован для подростков, чей рост не превышает 150 см. Лыжи пластиковые, с деревянным клином с воздушными канальцами. Крепления классического типа, жесткие. Лыжи подходят для активного бега, прогулочного катания и занятий на уроках физкультуры. Палки с универсальными ручками оснащены регулируемыми темляками и металлическим наконечником.

Особенности:

  • Подростковые, беговые;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Тип крепления - жесткие, NN 75;
  • Материал палок - стеклопластик;
  • Геометрия лыж - PARALLEL 46;
  • Страна бренда - Россия.

Комплектация:

  • Комплект лыжный STC (кр.75) 170;
  • Палки;
  • Крепления;
  • Упаковка.


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Лыжн Комплект Пласт Stc 1,70М (Лыжи, 75 Крепл, Палки) - данный товар вы можете купить по цене по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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