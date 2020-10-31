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Хлебница Taller TR-1974 c ножом для хлеба

Артикул: 63012
  • Хлебница Taller TR-1974 - фото 1
  • Хлебница Taller TR-1974 - фото 2
Хлебница Taller TR-1974 - фото 1
Хлебница Taller TR-1974 - фото 2
3 761 руб. 

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Артикул: 63012
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTaller
Тип товараКухонная утварь
Материалдерево, нержавеющая сталь
Особенностивместительна, матовая полировка
Типхлебницы и корзины для хлеба
Основа хлебницы выполнена из прочного каучукового дерева. Эргономичная конструкция хлебницы позволяет удобно разместить в ней нож для хлеба, предохраняя лезвие от повреждений и надежно фиксируя его в основании хлебницы.


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Хлебница Taller TR-1974 c ножом для хлеба - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3761 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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