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Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л

Артикул: 62968
Посуда Taller: Снижаем цены до конца октября!
  • Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 1
  • Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 2
  • Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 3
  • Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 4
Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 1
Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 2
Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 3
Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото 4
1 840 руб. 
2 410 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62968
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Шелборн
filter_noneТовар входит в коллекцию Шелборн
БрендTaller
Тип товараКастрюли
Объем, л3.2
Высота, см10,5
Диаметр, см20
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиебез покрытия
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь/силикон
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Цветсеребро
Кастрюля Taller TR-1045. Объем:3,2 литра. Материал: Нержавеющая сталь.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля TalleR TR-1045 нержавеющая сталь 3,2л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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