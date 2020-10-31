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Конструктор Magformers Tiny Friend My First Sets (63143)

Артикул: 56147
  • Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 1
  • Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 2
  • Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 3
  • Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 4
  • Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 5
Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 1
Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 2
Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 3
Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 4
Конструктор Magformers Tiny Friend - фото 5
2 390 руб. 
3 108 руб. 
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Артикул: 56147
В наличии
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БрендMagformers
Тип товараКонструктор
Возрастот 3 до 5 лет
Возрастот 6 до 8 лет
Материалпластик
Материалметалл
Материалмагнит
Мультфильмнет
Вес, кг0.52

Конструктор Magformers Tiny Friend - магнитный набор из 20 элементов, послужит отличным пособием для развития интеллектуальных способностей ребёнка. Малыши от 3 лет при помощи примеров из книги идей смогут создавать уникальные объемные фигурки из мира живой природы: собачек, котиков, птичек, бабочек и многое другое. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие и творческие способности, познаются геометрические фигуры.

Особенности:

  • Детали конструктора Magformers Tiny Friend изготовлены из нетоксичных материалов и безопасны для здоровья ребенка;
  • Яркие цвета, крупные размеры и форма элементов набора делают игру интересной для девочек и мальчиков;
  • Прочные соединения деталей друг с другом сильными магнитами позволяют даже поднять собранную модель за верхушку, и она сохранит свою форму;
  • Элементы магнита внутри детали набора вращаются и всегда поворачиваются нужным полюсом;
  • В составе набора разнообразные геометрические фигуры: 11 квадратов, 7 треугольников, 2 равнобедренных треугольника;
  • Совместим с другими наборами Magformers, что значительно расширяет игровые возможности;
  • В наборе буклет с рекомендациями по сборке;
  • Внимание! Данный набор предназначен для детей старше 3-х лет. Дети меньшего возраста тоже с удовольствием играют в Магформерс, но только вместе с родителями.

Комплектация:

  • Количество элементов - 20 деталей;
  • Инструкция;
  • Коробка.


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Самовывоз невозможен
Конструктор Magformers Tiny Friend My First Sets (63143) - купить по цене 2390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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