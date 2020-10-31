Конструктор Magformers Magic Pop Creator (63130)

Конструктор Magformers Magic Pop - магнитный набор из серии «Мой Первый Магформерс», содержащий 25 элементов. Комплектация Magformers «Популярное волшебство» расширяет творческие возможности малышей. С помощью книги идей ребенок сможет собрать более 30 различных трехмерных 3D-моделей из окружающего мира. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие, творческие и интеллектуальные способности Вашего ребёнка.
Особенности:
- Детали конструктора Magformers Magic Pop изготовлены из нетоксичных материалов и безопасны для здоровья ребенка;
- Яркие цвета, крупные размеры и форма элементов набора делают игру интересной для девочек и мальчиков;
- Прочные соединения деталей друг с другом сильными магнитами позволяют даже поднять собранную модель за верхушку, и она сохранит свою форму;
- Элементы магнита внутри детали набора вращаются и всегда поворачиваются нужным полюсом;
- В составе набора геометрические элементы: 6 квадратов, 8 треугольников, 2 равнобедренных треугольника, 2 прямоугольника, 2 ромба, 2 трапеции, 2 пары колес и 1 мотоциклетное колесо;
- Совместим с другими наборами Magformers, что значительно расширяет игровые возможности;
- Внимание! Данный набор предназначен для детей старше 3-х лет. Дети меньшего возраста тоже с удовольствием играют в Магформерс, но только вместе с родителями!
Комплектация:
- Количество элементов - 25 деталей;
- Инструкция;
- Коробка.
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