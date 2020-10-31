Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Конструктор Magformers Magic Pop - магнитный набор из серии «Мой Первый Магформерс», содержащий 25 элементов. Комплектация Magformers «Популярное волшебство» расширяет творческие возможности малышей. С помощью книги идей ребенок сможет собрать более 30 различных трехмерных 3D-моделей из окружающего мира. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие, творческие и интеллектуальные способности Вашего ребёнка.

Конструктор Magformers Magic Pop Creator (63130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.