Конструктор Magformers -30 My First Sets (63107)

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|Бренд
|Magformers
|Тип товара
|Конструктор
|Возраст
|от 3 до 5 лет
|Возраст
|от 0 до 1 года
|Возраст
|от 1 года до 3 лет
|Материал
|магнит, металл, пластик
|Мультфильм
|нет
|Вес, кг
|0.7
Конструктор My First Magformers 30 - магнитный набор из 30 элементов из серии «Мой Первый Магформерс». В изготовлении деталей этого уникального набора использован пластик устойчивый к механическим повреждениям, поэтому конструктор получил возрастную категорию 0+ и может быть использован для игры детьми с рождения. Со своей крохой вы сможете заниматься изучением цвета, в более старшем возрасте - геометрических форм, а позже можно переходить к изучению объемных фигур и созданию первых построек. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие, творческие и интеллектуальные способности вашего ребёнка.
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