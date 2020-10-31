Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC SMT1500I

Артикул: 55764
ИБП APC SMT1500I
62 000 руб. 
Купить
+ 534 КэтКоинов
Артикул: 55764
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг24
Время работы при полной нагрузке6.5 мин
Входное напряжение160-286 В
Высота, см22
Выходная мощность1500 ВА/1000 Вт
Длина, см44
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи8
Максимальная поглощаемая энергия импульса459 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см17
ИБП APC SMT1500I. Выходная мощность - 1500 ВА. Уровень шума - 45 дБ. Среднее время подзарядки - 3 часа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
ИБП APC SMT1500I - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 62000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...