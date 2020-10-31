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ИБП APC Smart-UPS SMC1000I

Артикул: 55755
ИБП APC Smart-UPS SMC1000I
35 890 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 55755
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг17.3
Время работы при полной нагрузке6 мин
Входное напряжение230 В
Высота, см21.5
Выходная мощность1000 ВА/600 Вт
Длина, см44
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Максимальная поглощаемая энергия импульса455 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см17
ИБП APC Smart-UPS SMC1000I. Выходная мощность - 1000 ВА, 600 Вт. Вес - 17.3 кг.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC Smart-UPS SMC1000I - по цене 35890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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