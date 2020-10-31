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ИБП APC BE550G-RS

Артикул: 55718
ИБП APC BE550G-RS
9 440 руб. 
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+ 110 КэтКоинов
Артикул: 55718
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 24 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг6
Время работы при полной нагрузке3 мин.
Входное напряжение180-266 В
Высота, см8.6
Выходная мощность550 ВА
Длина, см28.5
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линииесть
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Максимальная поглощаемая энергия импульса310 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питаниярозетка евростандарт
Тип ИБПпассивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см23
ИБП APC BE550G-RS. Выходная мощность - 550 ВА, 330 Вт. Входное напряжение - 180-266 В.


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ИБП APC BE550G-RS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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