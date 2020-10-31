Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 белый

Артикул: 55679
  • Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 - фото 3
Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 - фото 1
Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 - фото 2
Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 - фото 3
2 680 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55679
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPowercom
Тип товараСтабилизатор
Высота, см9.3
Длина, см13.6
Количество розеток4
Максимальное входное напряжение, В264
Минимальное входное напряжение, В176
Мощность, Вт1000
Напряжение сети, В220
ПроизводствоКитай
Светодиодная индикацияесть
Ширина, см11.5
Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 выполнен по классической схеме - автотрансформатор с переключаемыми при помощи реле обмотками.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-2000 белый - стоимость товара 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...