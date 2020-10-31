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Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN черный

Артикул: 55667
  • Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 4
Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 1
Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 2
Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 3
Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN - фото 4
3 980 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55667
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товара
1 гигабитный порт WAN, 3 настраиваемых гигабитных WAN/LAN и 1 гигабитный LAN-порт обеспечивают высокоскоростное подключение по проводной сети. Поддержка протоколов IPsec/PPTP VPN, одновременная поддержка до 20 туннелей Ipsec VPN и 16 туннелей PPTP VPN. Межсетевой экран SPI и защита от DoS-атак позволят обезопасить компьютер от большинства угроз из Интернет. Надежная защита от молний до 4 кВ максимально защитит ваши средства, вложенные в оборудование. Поддержка IGMP Proxy и Bridge для IPTV Мulticast


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Самовывоз невозможен
Маршрутизатор TP-Link TL-R600VPN черный - стоимость товара 3980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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