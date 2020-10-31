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Люстра потолочная Arte lamp Anetta A6157PL-3AB

Артикул: 52791
  • Потолочный светильник Arte Lamp Anetta A6157PL-3AB - фото 1
  • Потолочный светильник Arte Lamp Anetta A6157PL-3AB - фото 2
  • Потолочный светильник Arte Lamp Anetta A6157PL-3AB - фото 3
Потолочный светильник Arte Lamp Anetta A6157PL-3AB - фото 1
Потолочный светильник Arte Lamp Anetta A6157PL-3AB - фото 2
Потолочный светильник Arte Lamp Anetta A6157PL-3AB - фото 3
3 900 руб. 

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3 460 руб. 

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Артикул: 52791
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Anetta
filter_noneТовар входит в коллекцию Anetta
БрендArte Lamp
Тип товараЛюстры
Количество ламп3
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабронза
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см12
Длина, см52
Декоративные элементылистики
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см52
Вес, кг2.5
Мощность 180 Вт. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 3 шт.


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Самовывоз невозможен
Люстра потолочная Arte lamp Anetta A6157PL-3AB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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