Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Снегоуборщик электрический
|Задний ход
|нет
|Мощность электрического двигателя
|1000 Вт
|Регулировка положения снегозаборника
|механическая
|Родина бренда
|Германия
|Самоходность
|нет
|Тип двигателя
|электрический
|Наличие фары
|нет
|Ширина захвата, мм
|280
|Высота захвата, мм
|150
|Длина, см
|102
|Ширина, см
|46
|Высота, см
|37
|Вес, кг
|6
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