Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-7.0 (70/5/2)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|7 л. с.
|Тип редуктора
|цепной
|Тип коробки передач
|механическая
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|3.6
|Объем топливного двигателя
|208 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|61 см
|Максимальная ширина обработки
|92.5 см
|Количество фрез в комплекте
|6
|Задний ход
|есть
|Глубина культивирования
|до 30 см
|Глубина вспахивания
|до 30 см
|Длина, см
|44
|Ширина, см
|78
|Высота, см
|72
|Вес, кг
|64
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