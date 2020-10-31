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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-7.0 (70/5/2)

Артикул: 51050
Мотокультиватор Huter GMC-7.0 (70/5/2)
27 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 51050
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БрендHuter
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя7 л. с.
Тип редукторацепной
Тип коробки передачмеханическая
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л3.6
Объем топливного двигателя208 куб. см
Минимальная ширина обработки 61 см
Максимальная ширина обработки92.5 см
Количество фрез в комплекте6
Задний ходесть
Глубина культивированиядо 30 см
Глубина вспахиваниядо 30 см
Длина, см44
Ширина, см78
Высота, см72
Вес, кг64
Мощность - 7 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 92.5 см


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