Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|6.5 л. с.
|Тип редуктора
|цепной
|Тип коробки передач
|механическая
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|3.6
|Объем топливного двигателя
|196 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|30 см
|Максимальная ширина обработки
|90 см
|Количество фрез в комплекте
|6
|Задний ход
|есть
|Глубина культивирования
|до 16 см
|Глубина вспахивания
|до 16 см
|Длина, см
|44
|Ширина, см
|76
|Высота, см
|78
|Вес, кг
|90
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
21.04.2018
прост в эксплуатации, недорогой, удобный.
Недостатки:
пока не замечены.
Комментарий:
Агрегат удобный, им очень легко пользоваться. Копать лопатой может быть и привычнее, но мы как попробовали культиватор, решили что сил и времени он сэкономит с лихвой. Копает немного глубже чем лопата и шириной грядка получается примерно в метр. А такая функция как реверс, оказалась очень полезной, не приходится крутиться в конце огорода, разворачиваясь.
21.04.2018
Быстро вскапываю участок, здорово экономлю время.
Мощности хватает заглаза.
Фрезы не застревают в грунте.
Комментарий:
Цена еще привлекла, остальные модели были дороговаты, а тут немцы вроде и стоимость адекватна. Не разочарован.
21.04.2018
мощный, удобный, простой, экономичный, недорогой.
Недостатки:
не выявлено.
Комментарий:
Участок 5 соток раньше копали вручную, пока не слег со спиной. Плюнул, купил культиватор. Аппарат шустрый, глубина вскопки как раз чуть больше штыка лопаты, колея - почти метр. Очень нужной штукой оказался реверс - удобно на узких грядках, где особо не развернешься. Не надо его кантовать, а просто скорость переключил и на себя тащишь. Рекомендую! Не жалейте денег на своем здоровье!